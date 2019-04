Kwaliteit onderwijs daalt: “Verbaasd over traagheid bij Open Vld”

Het twaalfpuntenplan waarmee Open Vld de daling van de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs een halt toe wil roepen, is bijna een kopie van de onderwijsvoorstellen van N-VA. Dat zegt Vlaams parlementslid en onderwijsspecialist Koen Daniëls. “Ik ben blij dat het licht bij Open Vld na zoveel jaren eindelijk is aangegaan, maar ik ben wel verbaasd over de traagheid.” Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten wil het Vlaamse onderwijs opnieuw naar de wereldtop stuwen, en heeft daar een twaalfpuntenplan voor klaar. Taalbaden voor leerlingen voor wie Nederlands niet de thuistaal is, de leerkracht weer volop leerkracht laten zijn of meer lestijd voor Nederlands, het lijkt bijna een kopie van de zaken waar N-VA al jaren voor pleit, zegt N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls.

Bovendien heeft hij heel wat van de standpunten uit het plan tegen parlementsleden van Open Vld moeten verdedigen, zegt hij. “Ik ben blij dat het licht bij Open Vld na zoveel jaren eindelijk is aangegaan, maar ik ben wel verbaasd over de traagheid. Ik raad iedereen aan om naar het origineel te komen luisteren, op onze V-dag over onderwijs op 4 mei.”







Dat N-VA de portefeuille onderwijs in de volgende Vlaamse regering graag van CD&V wil overnemen, is geen geheim. Maar Koen Daniëls wil zich daarvoor niet expliciet kandidaat stellen. “We zullen zien. Eerst verkiezingen, dan onderhandelingen, dan pas de regeringsvorming. Er zijn heel wat evenwichten waar rekening mee gehouden moet worden”, zegt hij. “Maar ik merk wel dat veel mensen mij de schaduwminister van Onderwijs noemen. Het is dus niet zo dat ik en mijn partij niet hebben gewogen op het onderwijsdebat.”

bron: Belga