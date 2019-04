Jarrell Miller test tweede keer positief, titelkamp tegen Anthony Joshua afgelast

De kamp om de WBA-, WBO- en IBF-titels bij de zwaargewichten tussen de Amerikaan Jarrell Miller en de Brit Anthony Joshua, die op 1 juni in New York had moeten plaatsvinden, gaat niet door. Eddie Hearn, promotor van Joshua, meldde vrijdag dat de Amerikaanse uitdager opnieuw een positieve dopingtest afgelegd heeft. Volgens de Amerikaanse zender ESPN werd Miller op het gebruik van een groeihormoon betrapt. Eerder deze week werd al bekend dat hij positief testte op de verboden vetverbrander GW1516. Hearn gaat nu naar een nieuwe uitdager op zoek, volgende week wil hij diens naam bekendmaken. “En alsjeblieft, als je denkt dat je niet in staat bent om zonder doping te vechten, wis dan mijn telefoonnummer uit je contacten”, verklaarde hij nog.

De 30-jarige Miller, die 23 zeges, waarvan 20 met KO, en één onbesliste kamp op zijn palmares heeft, werd in 2014, toen hij nog kickbokser was, al eens negen maanden geschorst wegens het gebruik van methylhexaneamine.

De Amerikaan Deontay Wilder, wereldkampioen bij de WBC, en de Brit Tyson Fury, die in december onbeslist kampte tegen Wilder, lijken de meest logische namen om Miller te vervangen in Madison Square Garden. In het voorprogramma van de titelkamp in de koningsklasse staat Delfine Persoon tegenover de Ierse Katie Taylor om uit te maken wie het beste lichtgewicht bij de vrouwen is.

bron: Belga