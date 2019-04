Ewan boekt tweede zege in 2019

Caleb Ewan (Lotto Soudal) heeft zijn tweede overwinning beet van 2019. Na een rist tweede, derde en vierde plaatsen de voorbije weken schoot hij weer raak in de vierde etappe van de Ronde van Turkije (WorldTour). Ewan moest diep gaan voor de ritzege, na afloop zocht hij een plekje in de schaduw en lag hij enkele minuten neer op de grond. Eindelijk mocht hij nog eens juichen. “Al de hele week leverde mijn team schitterend werk”, sprak hij in het flashinterview. “Elke dag gingen we voor de zege, maar ik kon hen nog niet belonen. Nu win ik wel en daar ben ik heel blij mee. Niet alleen voor mij, maar ook voor de ploeg. Het was een heel lastige finish, ik kan me niet herinneren wanneer ik eerder zo diep moest gaan om te winnen.”

Ewan zat perfect geplaatst op het eind. “Ik zat in het wiel van Sam Bennett”, zei hij nog. “Ik gaf me 100 procent en wachtte tot hij zou aanzetten. Hij aarzelde een beetje en ik wist dat ik zelf moest gaan om die man voor ons nog te pakken te krijgen en de zege binnen te halen. Gelukkig had ik nog iets in de benen voor die sprint.”







Remco Evenepoel kwam dan weer ten val in de laatste bocht. “Neen, van een slipper was geen sprake”, vertelde hij na afloop aan de website WielerFlits. “Die gast voor mij viel en ik kon hem niet meer ontwijken aan zo’n snelheid in zo’n bocht. Dat is wel jammer, want ze vielen aan en ik moest terug counteren en dat deed ik ook. Maar ik kon er niks aan doen.”

De schade voor Evenepoel viel mee met een lichtjes bebloede elleboog. “Niks erg. Morgen oorlog”, besloot hij, want zaterdag wacht immers de koninginnenrit.

Bron: Belga