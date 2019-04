Euromillions Volley League – Titel is 25e keer op rij voor Maaseik of Roeselare

Titelverdediger Maaseik heeft zich vrijdagavond op de zesde en laatste speeldag van de play-offs in de Belgische volleybalcompetitie geplaatst voor de finale. De Limburgers klopten Menen met 0-3 (17-25, 21-25, 23-25) en nemen het voor hun zestiende landstitel op tegen Roeselare. De West-Vlamingen verzekerden zich dankzij een 3-1 (25-22, 17-25, 25-19, 25-16) zege tegen Aalst van het thuisvoordeel. Titelverdediger Maaseik verzamelde net als Roeselare 13 punten in de play-offs. Aalst pakte er zeven, Menen drie.

De jongste kwarteeuw verdeelden Maaseik en Roeselare de titels. Dat het kampioenschap niet door één van beide clubs gewonnen werd, is geleden van 1994. Toen werd Zellik kampioen. Maaseik verzamelde sinds 1991 vijftien titels, Roeselare sinds 1989 elf. Vorig seizoen maakte Maaseik een einde aan een reeks van vijf titels op rij voor de West-Vlamingen.

De eerste wedstrijd van de best of five wordt zaterdag 27 april gespeeld in Roeselare, dat drie keer het thuisvoordeel heeft.

Haasrode Leuven was al zeker van deelname aan de CEV Challenge Cup volgend seizoen, door met 2-3 te gaan winnen in Borgworm op de vijfde speeldag van de Challenge-groep. De Leuvenaars sloten de competitie in schoonheid af door met 3-1 (25-16, 18-25, 25-16, 25-17) te winnen van Gent. Achel klopte Borgworm met 3-2 (25-17, 25-19, 14-25, 22-25, 15-13).

bron: Belga