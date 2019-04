EuroMillions Basket League – Spirou Charleroi zet coach Niksa Bavcevic aan de deur

Niksa Bavcevic is niet langer hoofdcoach van basketeersteklasser Spirou Charleroi. “De directie van de club heeft beslist de samenwerking stop te zetten”, zo maakte de club vrijdag bekend. Pascal Angilis en Kristof Michiels als assistent nemen tot het einde van dit seizoen over. Bavcevic was nog maar sinds eind vorig jaar aan de slag bij Spirou. Toen volgde hij er de ontslagen Brian Lynch op. De echtgenoot van Kim Clijsters betaalde er de prijs voor de mindere resultaten. Maar ook Bavcevic kreeg Spirou niet richting de top van het klassement. De thuisnederlaag van maandag tegen Aalst was de spreekwoordelijke druppel.

bron: Belga