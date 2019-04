Belhocine wil Anderlecht-spelers nieuwe mentaliteit bijbrengen

Karim Belhocine, aangeduid als hoofdcoach van Anderlecht na het ontslag van Fred Rutten, wil een nieuwe ingesteldheid bij zijn spelers zien wanneer paars-wit het zondag (18u) opneemt tegen AA Gent op de vijfde speeldag van Play-off I. “De uitslagen zijn niet goed, dat kan je niet ontkennen. Maar ik heb de indruk dat de spelers goed samenleven. Ik wil het maximum geven om opnieuw de goede koers te varen, voor onze kleuren en zij die voor ons supporteren”, verklaarde Belhocine vrijdag op een persconferentie. De Fransman zit al voor de tweede keer dit seizoen als T1 op de bank, na een interim van twee wedstrijden in december. “De situatie is nu wat anders. De uitslagen zijn niet goed, en dat weegt op de stemming. Als iedereen er vol voor gaat en we organisatie koppelen aan werklust als groep, dan zullen we slagen. Het belangrijkste is dat de spelers dat begrijpen.”

Anderlecht kon net als AA Gent nog geen punten sprokkelen in Play-off I, het heeft dan ook nood aan enkele zeges om nog in aanmerking te komen voor een Europees ticket. “De missie is bijzonder moeilijk, maar niet onmogelijk. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd en willen de mensen tonen dat we het maximum geven”, aldus Belhocine.







“Wanneer je als assistent bij RSCA terechtkomt, moet je de geschiedenis en de filosofie van de club kennen. Anderlecht heeft altijd goede jongeren opgeleid”, stelde Belhocine, die de vraag kreeg of er jongeren een basisplaats zullen krijgen. “Mijn filosofie bestaat uit twee delen, training en opleiding. Jongeren laten ontwikkelen tot spelers en mannen, dat maakt deel uit van mijn werk. Als een jongere talent heeft en het verdient te starten, dan zal hij spelen. Zij die het niet verdienen, zullen niet spelen. En ik zal hen uitleggen waarom.”

Bron: Belga