Profvoetballers boycotten sociale media 24u als protest tegen racisme

Profvoetballers in Engeland en Wales zullen morgen de sociale media 24 uur boycotten. Ze protesteren zo tegen de manier waarop sociaalnetwerksites en voetbalautoriteiten reageren op racisme. Eerder deze week kreeg Ashley Young op Twitter heel wat racistische verwijten over zich heen op Twitter, na de uitschakeling van Manchester United tegen Barcelona in de Champions League. “We zullen proberen de daders te identificeren en hen de zwaarst mogelijke straf op te leggen”, verklaarde Manchester United.

Na heel wat gelijkaardige incidenten besliste de Professional Footballers’ Association (PFA) de #Enough-campagne te lanceren. Die gaat morgen om 10u Belgische tijd van start en duurt tot zaterdag 10u. Spelers worden opgeroepen #Enough op hun sociale media te plaatsen voor aanvang van de boycot.







“Vrijdag sturen we de volgende boodschap aan diegenen die spelers beschimpen, zij het vanaf de tribune of online: dit tolereren we niet in het voetbal”, verklaart Watford-aanvoerder Troy Deeney.

“Het wordt tijd dat Twitter, Instagram en Facebook overwegen hun kanalen aan regels te onderwerpen”, vervolgt Manchester United-verdediger Chris Smalling. “Ze moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om de mentale gezondheid van gebruikers te beschermen, ongeacht hun leeftijd, ras, geslacht of inkomen.”

Bron: Belga