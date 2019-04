Proces tegen broer Mohamed Merah – Broer krijgt 30 jaar cel voor medeplichtigheid

In Frankrijk heeft Abdelkader Merah 30 jaar cel gekregen voor medeplichtigheid aan de zeven moorden die zijn broer Mohamed in maart 2012 in Toulouse et Montauban pleegde. In eerste aanleg werd de broer van de jihadist tot een gevangenisstraf van twintig jaar veroordeeld wegens terroristische bendevorming, maar vrijgesproken van medeplichtigheid omdat geen enkele element volgens het hof aantoonde dat hij weet had van de bedoelingen en misdaden van zijn broer.

De advocaten-generaal Rémi Crosson du Cormier en Frédéric Bernardo schetsten eerder het “identieke parcours” van de twee broers, die in “een ontwricht gezin opgroeiden, niet afkerig waren van geweld … en radicaliseerden in de gevangenis”. De ene, Mohamed, “impulsief, agressief, klaar voor actie”, de andere, Abdelkader, “meer beredeneerd”, zichzelf beschouwend als “een intellectueel”, een “mentor”.

Abdelkader Merah (36) wordt ervan beschuldigd dat hij “de voorbereiding” van de misdaden van zijn broer doelbewust vergemakkelijkte door hem onder meer te helpen bij de diefstal van een scooter die bij de feiten gebruikt werd. Hij stond ook terecht voor deelname aan een criminele groepering met banden met Al Qaida.

Tussen 11 en 19 maart 2012 vermoordde Mohamed Merah drie militairen, drie kinderen en een leerkracht van een joodse school in Toulouse en Montauban, voordat hij op 22 maart in zijn appartement door de politie neergeschoten werd na een belegering die 32 uur duurde en door media in de hele wereld gevolgd werd.

Bron: Belga