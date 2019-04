VIDEO. Vogelende bijen kijken op Pornhub

Pornhub is wat je noemt een vast begrip binnen de seksindustrie. Heel wat mensen spenderen er ettelijke uren per week (of per dag) om zichzelf plezier te doen. Het aanbod op de pornosite was al enorm, maar dat wordt nu nog uitgebreider. Ooit al twee bijen de liefde zien bedrijven? Nee? Dan is dit je kans.

Het nieuwe project BeeSexual is niet alleen een mooie woordspeling, maar ook een mooi initiatief. Het project moet mensen bewust maken van het feit dat de bijenpopulatie wereldwijd met uitsterven bedreigd wordt. Elke keer dat een van de video’s bekeken wordt, doet Pornhub een donatie aan twee organisaties die het opnemen voor het behoud van de bijenpopulatie. De beelden van de vrijende bijen worden trouwens ondersteund door ludieke stemmetjes, ingesproken door vertrouwde gezichten binnen de pornoindustrie. Het kan dus zomaar gebeuren dat je – als trouwe kijker – een van de stemmen herkent. Opgelet: ook in de bijenvideo’s kan er af en toe eens een borst of een erectie voorbijkomen. Kwestie van voorbereid te zijn.