Tiener schommelt zich in 33 uur naar een wereldrecord

In Nieuw-Zeeland heeft de 16-jarige Charlie O’Brien het wereldrecord schommelen verbroken. De tiener schommelde in totaal 33 uur en 11 minuten op en neer. Tijdens zijn poging kreeg hij te kampen met bewegingsziekte en een pijnlijke rug.

Charlie O’Brien verbreekt met zijn 33 uur en 11 minuten het vorige record, dat op naam van een landgenote stond. Aimee Pivot hield het in 2013 namelijk 32 uur en 3 seconden vol. Toen de jongen het record brak juichte en applaudisseerde een groot publiek hem toe. Toch bleef hij nog een goed uur doorschommelen. “Ik heb het gevoel dat ik knopen in mijn benen heb en ik zie er waarschijnlijk uit als een geest”, vertelde hij aan de Nieuw-Zeelandse nieuwszender NZME.

Uitdagingen







De tiener kreeg tijdens de uitdaging last van bewegingsziekte, een gevoelloze kont en een pijnlijke rug. “We waren ongeveer 40 minuten bezig en hij begon zich ziek te voelen”, vertelde Shellard, een vriendin woensdag aan Newshub. “Daarna ging het even goed, maar twee uur later begon hij zich weer ziek te voelen.” Voortdurend slingeren is geen eenvoudige opgave, dus O’Brien en zijn supporters namen de nodige voorzorgsmaatregelen.

“We gaven hem gezonde koekjes om zijn maag in orde te houden. Zijn billen begonnen ook erg pijn te doen, maar hij kreeg na een tijdje een kussen”, zei Shellard. O’Brien wou eigenlijk de 40 uur halen, maar dat bleek bij nader inzien net iets te hoog gegrepen.