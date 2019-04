Bekritiseerde Jar Jar Binks krijgt erkenning van George Lucas

Ahmed Best, de man die de rol van de fel bekritiseerde Jar Jar Binks vertolkte in ‘Star Wars Episode 1: The Phantom Menace’, kan opgelucht ademhalen. De bedenker van het ‘Star Wars’-universum, George Lucas, heeft immers bekend dat Jar Jar Binks zijn favoriete personage is.

Het personage Jar Jar Binks werd jarenlang beschimpt door critici. Hij zou speciaal gecreëerd zijn voor kinderen, was gebaseerd op racistische stereotypen en sprak met een raar Caribisch accent. Door de harde kritiek kreeg Ahmed Best geen nieuwe rollen te pakken, wat erg woog op de emotionele toestand van de acteur. Zo hard zelfs dat de man overwoog om zelfmoord te plegen.

Ander daglicht







Maar nu dat Lucas zich na twintig jaar positief heeft uigelaten over het personage, denkt Best dat anderen Jar Jar Binks nu in een ander daglicht zullen zien. “Door zijn uitspraken kan ik nu genezen.”