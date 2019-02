“Witte jogging” als eerbetoon op 31 maart

In Godinne, in de provincie Namen, vindt op 31 maart een “witte jogging” plaats als eerbetoon voor Wivinne Marion, zo heeft haar familie vandaag aangekondigd. De vrouw werd op 1 november 2018 vermoord toen ze aan het joggen was. Het lichaam van Wivinne Marion (42) werd teruggevonden in de koffer van een auto in de Samber. De moeder van twee was tijdens het joggen aangevallen door een man, die haar in de koffer van een wagen opsloot. Een getuige kon de wagen identificeren en de bestuurder werd opgepakt. De man zegt zich niets te herinneren.

Op 31 maart vindt ter ere van het slachtoffer een jogging van 10 kilometer plaats. Daarnaast staat ook nog een witte mars van 5 kilometer op het programma. Aan alle deelnemers wordt gevraagd om in het wit gekleed te komen.







bron: Belga