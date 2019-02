Welsh Open snooker – Neil Robertson en Stuart Bingham spelen finale

Ondanks dat de grote namen afgelopen week bij bosjes sneuvelden, staan er zondag in Cardiff toch twee ex-winnaars in de finale van het Welsh Open snooker. De 37-jarige Australiër Neil Robertson (WS-10) won het toernooi al eens in 2007, de 42-jarige Engelsman Stuart Bingham (WS-12) in 2017. In zijn halve finale liet Robertson geen spaander heel van de Iraniër Hossein Vafaei (WS-37). Met breaks van 103, 61, 140 en 83 maakte “The Thunder from Down Under” er 6-0 van.

Bingham scoorde nog zwaarder: vier centuries (107, 100, 104 en 125) en een 67 break leverden hem een 6-2 zege op tegen toernooirevelatie Joe O’Connor (WS-102), die eerder deze week Kyren Wilson (WS-7), Ding Junhui (WS-8) en titelverdediger John Higgins (WS-5) uitschakelde.

Robertson kan zondag een vijftiende full rankingtoernooi op zijn palmares brengen en zou daarmee even goed doen als ’s werelds nummer een Mark Selby. Alleen Stephen Hendry (36), Ronnie O’Sullivan (34), John Higgins (30), Steve Davis (28) en Mark Williams (22) hebben er nog meer op hun palmares. Bingham gaat voor een zesde titel.

De finale wordt zondag naar een best of 17 gespeeld. De toernooiwinnaar wordt een cheque van 70.000 pond (80.000 euro) overhandigd, de runner-up krijgt 30.000 pond (34.000 euro) mee naar huis.

Bron: Belga