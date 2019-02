“We moeten tevreden zijn met derde plaats”

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) zijn uiteindelijk als derde geëindigd in de rally van Zweden. Een wedstrijd die ze net als vorig jaar hadden kunnen winnen, maar het duo slaagde er niet in om foutloos te blijven. Vrijdagmiddag verloren Neuville en Gilsoul veel tijd na een spin. Gisteren ging Neuvile voluit in de aanval, daarbij schuwde hij geen enkel risico. Neuville kwam goed weg toen zijn Hyundai tegen hoge snelheid een spin van 360 graden maakte, waarna hij meteen verder kon rijden. En ook vanochtend slaagde de Belg er niet in om foutloos te blijven. Tijdens de tweede rit ging hij even wijd en tikte hij een sneeuwmuur aan. In de eindafrekening komt Neuville drie luttele seconden tekort om als tweede te eindigen.

“Ik ben tevreden dat ik opnieuw op het podium sta”, zei Thierry Neuville. “Meer zat er niet in. We gingen in moeilijke omstandigheden een felle strijd aan en hebben steeds op de top van ons kunnen gepresteerd. Wanneer je aanvalt, is een fout snel gemaakt. We moeten dus tevreden zijn met onze derde plaats, evenals met de vier punten verbonden aan de tweede plaats in de powerstage. We zijn nog maar aan het begin van een lang kampioenschap. Het is dus belangrijk om bij aanvang van het seizoen zoveel mogelijk punten te scoren.”







“Ik kan de rally samenvatten in één zin”, zei Andrea Adamo, teammanager van Hyundai Motorsport. “Het kon slechter, maar het moest beter. Alle rijders hebben in moeilijke omstandigheden alles gegeven en we waarderen hun inspanningen. Onze drie rijders hebben de rally uitgereden, wat aantoont dat onze rijders competitief zijn en onze Hyundai betrouwbaar is.”

bron: Belga