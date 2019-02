Tweehonderd deelnemers aan steunbetoging in Brussel

Zowat 200 mensen hebben deze namiddag aan het Brusselse centraal station geprotesteerd tegen het proces tegen de Catalaanse separatisten in Spanje. Dat meldt de politie. De betogers hadden veel Catalaanse vlaggen meegebracht en op spandoeken en borden eisten ze de onmiddellijke vrijlating van de separatisten die in Madrid terechtstaan. Ze vragen ook steun van de Europese Unie.

“Dit proces had nooit mogen plaatsvinden”, vindt Nuria Borès, lid van de onafhankelijksheidsbeweging ANC. “Negen mensen zitten in de gevangenis. Twee van hen al zestien maanden. En dat gebeurt in Europa. (…) We zijn ontgoocheld in Europa, dat de ogen niet wil openen. Het laat zich beïnvloeden door de Spaanse druk.”







bron: Belga