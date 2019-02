Speleoloog bevrijd die vastzat in grotten van Trou Bernard

De speleoloog die vastzat op 60 meter diepte in de Trou Bernard, een van de diepste grotten van België, is bevrijd en gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Dat zegt Benoît Lebeau, voorzitter van Spéléo-Secours, een organisatie die gespecialiseerd is in ondergrondse reddingsoperaties. De operatie begon om 21.30 uur zaterdagavond en duurde tot 1.15 uur. De amateurspeleoloog van 63 jaar maakte een val van 15 meter in de Trou Bernard in de Naamse gemeente Yvoir. Rond 0.30 uur ’s nachts was de man bevrijd. De laatste hulpverleners kwamen rond 1.15 uur aan de oppervlakte.

Het slachtoffer had verschillende breuken, maar was bij bewustzijn en verkeerde niet in levensgevaar. Van zodra hij met een brancard uit de grot was gebracht, stond er een medisch urgentieteam op hem te wachten om hem naar het ziekenhuis te brengen.

Nadat de man, een zestiger uit het noorden van het land, was gevallen, kon een dokter-speleoloog hem al snel bereiken op een diepte van zestig meter. Het was belangrijk om te vermijden dat hij onderkoeld zou raken. De hulpdiensten bleven in contact staan met de twee mannen via de radio.

Ongeveer 25 hulpverleners namen zaterdagavond deel aan de reddingsoperatie. De hulpteams maakten passages in de grot groter en spanden speciale kabels om de brancard te kunnen transporteren.

bron: Belga