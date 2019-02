Ronde van Colombia – Quintana valt door onvoorzichtige fan maar wint toch, Lopez pakt eindzege

De thuisrijders grepen zondag de macht op de slotdag van de 69e Ronde van Colombia (cat. 2.1). Nairo Quintana (Movistar) werd omver gelopen door een onvoorzichtige fan, maar boekte toch nog ritwinst. Julian Alaphilippe moest de eindzege nog afstaan aan Miguel Angel “Superman” Lopez (Astana). Het venijn van de slotrit zat hem in de staart, met de klim van eerste categorie naar Alto de las Palmas, goed voor 15,5 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent. In de aanloop daarnaartoe controleerde Deceuninck – Quick-Step een vlucht van vier renners in dienst van leider Julian Alaphilippe, maar die kwam daags na zijn ritoverwinning duidelijk te kort op de lange slotklim.

De Cubaan Kevin Rivera was de eerste om het vuur aan de lont te steken in de groep met de grote namen, maar hij werd na een tijd afgelost door Winner Anacona, die een springplank bleek voor zijn ploegmaat Nairo Quintana. Ook Miguel Angel Lopez was erg actief en deed uiteindelijk een kopgroep van vier ontstaan, met ook nog Quintana en het Team Sky-duo Egan Bernal en Ivan Sosa.

Vier Colombianen voorop, dat maakte het publiek helemaal gek. Zo gek dat een deel van de kopgroep omver werd gelopen door een te enthousiaste fan. Lopez kwam zo alleen op kop te zitten, maar hij kon de opkomende Sosa niet afhouden. Toen die aansloot, gingen de twee koplopers surplacen en kon ook Quintana nog komen aansluiten. En in de laatste kilometer ging hij zo hard aan de boom schudden dat hij de twee nog uit het wiel gooide.

Sosa finishte als tweede en Lopez als derde, maar dat volstond voor “Superman” voor de eindzege. Hij volgt op het palmares Bernal op, die de slotetappe als vierde beëindigde. Sosa is tweede in het eindklassement, Daniel Martinez derde. Opvallend: pas op de zevende plek is Alaphilippe de eerste niet-Colombiaan in de einduitslag.

bron: Belga