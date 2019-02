Passagier uit Tongeren bezweken na uit voertuig geslingerd te zijn

Een van de inzittenden van een auto is na een ongeval, vrijdagavond in Mal bij Tongeren, bezweken aan zijn verwondingen. Dat heeft de lokale politie van Tongeren zondagavond bevestigd. De passagier is zaterdag overleden. Op de Kruisvindingstraat in Mal was de personenauto, met drie inzittenden, vrijdgavond in een bocht van de baan gegaan. Het voertuig knalde tegen een betonnen pilaar. Door de klap werd de passagier op de achterbank uit het voertuig geslingerd.

De 35-jarige man met Duitse nationaliteit uit Tongeren belandde zwaargewond op het voetpad. De hulpdiensten moesten hem ter plaatse reanimeren, waarna hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar bezweek de man zaterdag.

Een vrouwelijke passagier van 36 jaar uit Tongeren liep ook ernstige verwondingen op, net als de 37-jarige bestuurder uit Hoeselt. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige naar de plaats van het verkeersongeval.

bron: Belga