Parachutist zwaargewond na val in Oudsbergen

Een sprong van een parachutist is zondagnamiddag in Oudsbergen misgelopen. Omdat er iets haperde aan zijn valscherm, kwam de man met een harde smak neer op een weiland. De man werd zwaargewond, maar zonder levensgevaar, voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart. Voorlopig gaat het gerecht uit van een ongeval. Het incident met de valschermspringer gebeurde zondag rond 16.00 uur. Het hoofdvalscherm was blijkbaar niet voldoende geopend. Volgens het parket was de parachute te laat open gegaan. De parachutist slaagde er niet in het probleem op te lossen, waardoor hij tegen de begane grond smakte. Het vliegtuig van waaruit de parachutist sprong, was opgestegen vanop het vliegveld in Zwartberg (Genk).

bron: Belga