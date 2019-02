Minister Gatz opent duurzame theaterzaal in Gent

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) heeft vandaag de gerenoveerde theaterzaal van de Kopergietery in Gent geopend. Dat jeugdgezelschap beschikt zo over een eigen gebouw. Vandaag werd het nieuwe gebouw ingespeeld met “Veel te veel te veel”, een familievoorstelling over overdaad. Ook het Gentse stadsbestuur investeerde in de theaterzaal, die een reeks duurzame ingrepen onderging. De Kopergietery, een theatergezelschap gevestigd in een voormalige kopergieterij in Gent, kocht het gebouw in 2015 van de privé-investeerder waar het tot dan een huurovereenkomst mee had. Maar een essentieel aanpalend huurgebouw met repetitieruimtes dreigde niet meer beschikbaar te zijn nadat de eigenaar het wilde verkopen.

Het gezelschap begon een lange zoektocht naar middelen en kreeg uiteindelijk steun van Stad Gent en de Vlaamse Overheid om ook dat gebouw in eigen beheer te brengen. In mei 2018 startten de renovatiewerken: een vernieuwd technische grid, een dakherstelling, een vernieuwde theatervloer en publiekstribune. Er kwam dak- en vloerisolatie, aangepaste dakbedekking, een nieuwe energiezuinige stookplaats en zonneboiler.







De renovatiewerken ter waarde van 500.000 euro werden deels met eigen middelen, deels met Vlaamse subsidies van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) gefinancierd. De inbreng van FoCI in deze fase bedroeg 200.000 euro. Om de financiering van de tribune rond te krijgen werd 8.500 euro ingezameld.

Voormalig cultuurschepen Annelies Storms (Sp.a) en haar opvolger Sami Souguir (Open Vld) maakten de aankoop van het gebouw mogelijk – een investering van meer dan 700.000 euro in de zaal.

Het openingsmoment valt samen met het premièreweekend van de familievoorstelling “Veel te veel te veel”, in een regie van artistiek leider Johan De Smet, een eerste samenwerking met het Brusselse jeugdgezelschap Les Pieds dans le Vent.

bron: Belga