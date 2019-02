“Mertens was sterker en frisser”

Simona Halep (WTA 3) is er gisteren niet in geslaagd voor de tweede keer in haar carrière het WTA-toernooi in Doha te winnen. Daar stak Elise Mertens (WTA 21) een stokje voor. De Roemeense voormalige nummer 1 van de wereld leidde nochtans met 6-3 en 2-0 in de finale, maar Mertens haalde het uiteindelijk met 3-6, 6-4 en 6-3. “Ik had een gebrek aan energie, ik was echt vermoeid in de derde set”, zei Halep, die in Qatar voor het eerst werd gecoacht door Thierry Van Cleemput. “Om deze match te winnen, moest ik echt 100 procent zijn. Mertens verdient de zege. Ze was sterker en frisser. Mijn slagen waren niet krachtig genoeg om haar in de problemen te brengen.”

David Taylor, de coach van Mertens, was uiteraard erg opgetogen met de zege van de Belgische nummer 1, die maandag naar de zestiende plaats klimt op de nieuwe WTA-ranking. “Dit is een enorme stap vooruit”, liet de Australiër na afloop optekenen.







“Haar seizoensbegin was oké, niet slecht. Zelfs al stond ze eerder in de top 15, toch heeft Elise de moeite gedaan haar programma te wijzigen naar dat van een topspeelster. Ze probeert punten te verzamelen in de grote toernooien. Ze is één van de hardste werksters die ik al gecoacht heb. Als je zo hard werkt en je talent hebt, dan is alles mogelijk. Er is een plaats voor haar in de top van het vrouwentennis.”

bron: Belga