Karl Marx’ graf voor tweede keer in een maand geschonden

Het graf van Karl Marx is voor de tweede keer in een maand geschonden. Dat meldt het Britse nieuwsagentschap PA zaterdag.

“Doctrine van haat” en “Architect van genocide” zijn enkele van de woorden die in het rood op de gedenksteen geschilderd zijn van de Duitse filosoof in de Highgate Cemetery, de bekende begraafplaats in Londen. Op 4 februari werd de gedenksteen al met een hamer toegetakeld.

De begraafplaats, die een ongeverifieerde Twitter-account gebruikt, beschreef het jongste incident als “Dom. Stom. Onwetend.” “Wat je ook moge denken van de nalatenschap van Marx, dit is niet de manier om je punt te maken”, klinkt het.

Het graf kan de jongste jaren op meer belangstelling rekening van jongeren. Marx en zijn filosofie zijn bezig aan een comeback sinds de internationale financiële crisis van 2008. Maar het recente vandalisme toont aan dat Marx niet bij iedereen even hoog in aanzien staat.

De politie zegt dat ze op de hoogte is van de feiten. Voorlopig is niemand gearresteerd.

bron: Belga