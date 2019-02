Jupiler Pro League – Hoogspanning in Jan Breydel en Bosuil

Club Brugge en Anderlecht staan zondag voor een cruciale wedstrijd. Blauw-zwart moet thuis tegen leider KRC Genk winnen om de titelstrijd levend te houden. Paars-wit mag niet verliezen bij Antwerp. Anders wordt play-off 1 halen een wel heel heikele opdracht.

Club Brugge tankte deze week vertrouwen met de knappe overwinning tegen Salzburg in de Europa League. Maar de Jupiler Pro League is een heel andere competitie en daarin volgt de kampioen op ruime afstand van de autoritaire leider Genk. De Limburgers lopen bij winst in Jan Breydel 14 punten uit. Zelfs met de halvering voor de play-offs is dat een enorme voorsprong. Club mag dus zeker niet verliezen en heeft zondagnamiddag eigenlijk maar een optie, drie punten pakken voor eigen publiek.

“Natuurlijk heeft Genk kwaliteit, alles loopt daar goed, ze staan aan kop. Maar hier bij ons willen we tonen wie wij zijn en wat wij kunnen”, onderstreepte Clubcoach Leko in aanloop naar de topper. “We willen een antwoord geven op de kritiek. Tegen Genk speelden we in het verleden altijd ons voetbal, met goede prestaties tot gevolg. Ook zondag zullen we focussen op onze manier van spelen. De tweede helft tegen Salzburg is een bewijs dat we dat kunnen.”

Philippe Clement tracht de druk bij Genk af te houden. “We zitten in een luxesituatie. Als we winnen, doen we een ongelofelijke zaak. Gelijkspelen is nog altijd heel goed en bij verlies is er eigenlijk niets gebeurd”, zegt de Genkse coach.

Bij Anderlecht zit Clements collega Fred Rutten in een veel minder comfortabele situatie. De recordkampioen staat nog net in de top zes maar voelt de hete adem van vooral Gent in de nek. Zo dreigen de Brusselaars voor het eerst play-off 1 te missen. Een verplaatsing naar Antwerp, dat stevig vierde staat, is nooit een cadeau. Toch heeft Anderlecht, met nog vijf speeldagen te gaan, quasi geen marge meer om nog met punten te morsen. Afspraak vanaf 18 uur in een volgelopen Bosuil.

bron: Belga