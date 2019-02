“IS-strijders terughalen? Moeten hun nationaliteit intrekken”

Oud-staatssecretaris en N-VA-kopstuk Theo Francken is tegen het idee om Belgische IS-strijders terug naar ons land te halen en hier te berechten. “We moeten hun nationaliteit intrekken. Dan zijn het geen Belgen meer en zijn ze ook ons probleem niet meer”, zei Francken vanmiddag bij VTM NIEUWS. Zaterdagnacht lanceerde de Amerikaanse president Donald Trump de oproep aan Europa om zo’n 800 Europese Syriëstrijders terug te halen en in eigen land te berechten. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zei meteen dat er naar een Europese oplossing moet worden gestreefd. Premier Charles Michel had vanochtend al contact met zijn Britse collega Theresa May. Ze willen werken aan een gezamenlijke aanpak en gaan ook Nederland en Frankrijk contacteren.

Het is nog niet duidelijk wat er uit de bus zal komen, maar oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verzet zich alvast tegen het idee dat België IS-strijders met Belgische nationaliteit terug zou halen. “Het is ongelooflijk dat iemand die onze samenleving op die manier de rug heeft toegekeerd, of hier zelfs aanslagen heeft gepleegd, terug zou keren. Ik worstel daarmee, ik heb daar een zeer groot probleem mee”, zei Francken vanmiddag.







Volgens Francken hebben “veel” IS-strijders een dubbele nationaliteit en moet hun Belgische nationaliteit worden afgenomen. “Dan zijn het geen Belgen meer en zijn ze ook ons probleem niet meer.” Er is volgens hem nauwelijks sprake van jihadisten die enkel de Belgische nationaliteit hebben.

Francken hekelt het feit dat een N-VA-wetsvoorstel dat in de juiste procedure voorziet, maar niet goedgekeurd wordt in de Kamer. “De nationaliteit afnemen kan nu al bij verstek, maar wij willen dat dit automatisch gebeurt bij veroordelingen voor terrorisme. Dit voorstel van Koen Metsu ligt nu al maanden in het parlement, maar het is vooral de partij van minister Geens (CD&V dus, red.) die het tegenhoudt.”

Dat N-VA-voorzitter Bart De Wever vorige week de deur leek open te zetten voor het in bepaalde omstandigheden terughalen van Belgische strijders, is niet in tegenspraak met de uitspraken van Francken, zegt die laatste. “We zitten volledig op dezelfde lijn.”

bron: Belga