Iets koeler weer in aantocht

Het is opnieuw een vroege lentedag en ook morgen krijgen we de zon te zien. Daarna wordt het wat frisser en krijgen we mogelijk wat lichte regen, zo verwacht het KMI. Vandaag blijft het zacht en zonnig, met mogelijk wat hoge wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 13 en 16 graden in de meeste streken, bij een meestal matige wind uit het zuiden. ’s Avonds en ’s nachts wordt het helder tot lichtbewolkt. De minima schommelen van -2 tot +6 graden. De zuidenwind is zwak of matig. In de Ardense valleien is wat nevel mogelijk.

Morgen is het zonnig met enkele hoge wolkensluiers. Over het westen kunnen er later in de namiddag wat meer wolken verschijnen maar het blijft overal droog. De maxima schommelen tussen 12 en 15 graden bij een zwakke tot matig zuidzuidwestenwind.







Maandagnacht trekt een zwakke storing van west naar oost over het land met veel wolken en tijdelijk wat lichte regen. Later in de nacht wordt het droog met opklaringen vanaf het westen. Minima tussen 0 graden in de Hoge venen en 7 graden in Laag-België. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Dinsdagochtend is het grotendeels droog met opklaringen over het westen. In het oosten kan het in de voormiddag nog licht regenen alvorens deze storing ons land verlaat richting Duitsland. Ook daar zijn in de loop van de dag opklaringen mogelijk. Het is koeler met maxima tussen 6 en 11 graden bij een matige westzuidwestenwind.

Van woensdag tot zaterdag is het droog bij een wisselende bewolking. De maxima komen nog net boven 10 graden uit. Vrijdag- en zaterdagochtend kan er wat mist hangen door de zwakke wind. Ook zondag verloopt vrij zonnig bij maxima tot 13 of 14 graden.

bron: Belga