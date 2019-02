Hirscher verovert opnieuw slalomwereldtitel

Marcel Hirscher (29) heeft vandaag in het Zweedse Are zijn wereldtitel op de slalom verlengd. Het podium was helemaal Oostenrijks. De Belgen wisten hun eerste run niet af te maken. Na twee runs stond er een chrono van 2:05.86 achter Hirschers naam. Daarmee was hij 65 honderdsten sneller dan Michael Matt. Het podium werd vervolledigd door Marco Schwarz, derde op 76 honderdsten. Vrijdag werd Hirscher pas tweede op de reuzenslalom, achter Henrik Kristoffersen.

Hirscher heeft nu drie gouden WK-medailles (2013, 2017, 2019) op de slalom op zijn palmares. Daarmee evenaart hij het record van de Zweed Ingemar Stenmark, die zich tussen 1978 en 1982 drie keer op een rij tot slalomwereldkampioen kroonde.







Voor België traden Tom Verbeke, Dries Van Den Broecke, Kai Alaerts en Sam Maes aan. Zij finishten echter niet in de eerste run.

bron: Belga