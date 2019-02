Formule E – Di Grassi wint in Mexico City, D’Ambrosio wordt vierde en herovert leidersplaats

De 24-jarige Braziliaan Lucas di Grassi (Audi Sport) heeft zaterdag in Mexico City de vierde ePrix van het seizoen gewonnen. Jérôme D’Ambrosio (Mahindra) finishte als vierde en heroverde zo de leidersplaats in het Formule E-kampioenschap. Di Grassi bleef de Portugees Atonio Felix da Costa (BMW Andretti) en de Zwitser Edoardo Mortara (Venturi) respectievelijk 436 en 745 duizendsten voor na een adembenemende slotfase. De Duitser Pascal Wehrlein, ploeggenoot van D’Ambrosio, was op de pole vertrokken en leek naar zijn eerste ePrix-zege op weg, maar kwam in de slotmeters zonder elektriciteit te zitten en viel nog naar de zesde plaats terug.

Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) haalde voor het eerst de finish van een ePrix, maar deed dat wel pas als achttiende, op 43.425. D’Ambrosio, vierde op 1.159, was zo andermaal beste Belg en heroverde de leidersplaats, die hij na de vorige ePrix, eind januari in Santiago, aan de Brit Sam Bird (Envision) had moeten afstaan. Bird, winnaar in de Chileense hoofdstad, moest in die van Mexico met een negende plaats vrede nemen.

In de stand heeft D’Ambrosio nu zeven punten voor op Da Costa. Bird is op acht punten derde.

.







bron: Belga