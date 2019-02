Club Brugge verkleint kloof met leider Genk

Club Brugge is erin geslaagd de titelstrijd in de Jupiler Pro League levend te houden. Blauw-zwart veerde vandaag recht in de competitie en smeerde koploper Racing Genk een 3-1 nederlaag aan op de 26e speeldag. De kloof tussen beide teams is nu herleid tot acht punten. Bij Racing Genk startte aanvoerder Pozuelo, die aandringt op een vertrek, opnieuw op de bank. In het Jan Breydelstadion moesten de Limburgers van bij het begin het spel ondergaan. De landskampioen opende in de 21e minuut de score, dankzij twee ex-spelers van Genk. Siebe Schrijvers lepelde het leer tot bij Clinton Mata, die oog in oog met Vukovic scoorde. Acht minuten voor rust kwamen de troepen van Ivan Leko 2-0 voor. Wesley kreeg de bal met wat meeval tot bij Schrijvers, die droog in de hoek knalde.

Met Pozuelo in het team gaf Genk in de tweede helft niet meteen de indruk het tij te kunnen keren. Blauw-zwart behield het overwicht. De Genkse aansluitingstreffer viel dan ook uit de lucht. Mbwana Samatta (77.) kopte raak op hoekschop. Een minuut later al drukte Ruud Vormer de hoop bij de bezoekers de kop in: 3-1. Aangemoedigd door een kolkend Jan Breydel hield de thuisploeg relatief eenvoudig stand.







In het klassement staat Genk aan de leiding met 57 punten. Club Brugge telt er nu 49, drie meer dan Standard. Om 18u staat met Antwerp – Anderlecht nog een kraker op het programma. De speeldag wordt om 20u afgesloten met Excel Moeskroen – Cercle Brugge.

bron: Belga