Steve Darcis (ATP-313) is er zondag niet in geslaagd zijn elfde eindzege in het challengercircuit te boeken. De 34-jarige Luikenaar ging in de finale van het challengertoernooi in het Franse Cherbourg in drie sets onderuit tegen de Fransman Ugo Humbert (ATP-88). De setstanden waren 6-7 (6/8), 6-3 en 6-3. Darcis heeft tien toernooizeges in het challengercircuit op zijn palmares staan. Hij zette evenveel ITF-eindzeges op zijn naam, alsook twee ATP-titels.

bron: Belga