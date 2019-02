Bourgeois heeft topontmoetingen over Catalonië en brexit

Het belooft morgen een drukke dag te worden voor Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Hij ontmoet in de namiddag eerst de Catalaanse minister-president Quim Torra en later Jeremy Hunt, de Britse minister voor Buitenlandse Zaken. Het gesprek met de Catalaanse minister-president om 13.00 uur komt op een moment van hoogspanning over de Catalaanse zaak. Vorige week is in Madrid immers het proces tegen twaalf Catalaanse onafhankelijkheidsleiders van start gegaan. De vorige regeringsleider van de opstandige regio, Carles Puigdemont, verblijft in België.

Een ander prangend dossier is dat van de brexit. Bourgeois ontvangt om 16.30 uur de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt in Brussel. Eind vorige maand riep Bourgeois de Britse politici nog op om af te zien van hun plan om de Europese Unie te verlaten. De minister-president vreest voor de impact op Vlaanderen, een belangrijke handelspartner van de Britten.







bron: Belga