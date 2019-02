ATP Rotterdam – Gaël Monfils verslaat Stan Wawrinka in finale

Gaël Monfils (ATP-33) heeft zondag het ATP-toernooi van Rotterdam (1.961.160 euro) op zijn palmares gebracht. De 32-jarige Fransman had in de finale een uur en drie kwartier nodig om de Zwitser Stan Wawrinka (ATP-68) met 6-3, 1-6 en 6-2 opzij te zetten. Monfils speelde ook in 2016 al eens de finale in Rotterdam, maar verloor toen van de Slowaak Martin Klizan. Sowieso heeft hij geen fijne ervaringen met finales. Van de 29 keer dat hij in de eindstrijd stond van een ATP-toernooi, wist hij slechts acht keer te winnen. Dat deed hij eerder in Sopot (2006), Metz (2009), Montpellier (2010 en 2014), Stockholm (2011), Washington (2016) en Doha (2018). “Het is voor mij erg speciaal dat ik hier de titel pak waar mijn idool Arthur Ashe ook ooit de beste was”, reageerde Monfils, die duidelijk blij was weer eens finale te hebben gewonnen.

Wawrinka, voormalig nummer drie van de wereld, kende afgelopen anderhalf jaar veel blessureleed en stond voor het eerst sinds Roland-Garros 2017 weer in een finale. “Voor mij was het al mooi dat ik hier de finale haalde”, verklaarde de 33-jarige Zwitser.

bron: Belga