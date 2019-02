De 26-jarige Italiaan Marco Cecchinato (ATP-18) heeft zondag in zijn derde ATP-finale een derde titel veroverd. In Buenos Aires (590.745 dollar) versloeg hij thuisspeler Diego Schwartzman (ATP-19) in 1 uur en 5 minuten met 6-1 en 6-2. Cecchinato was derde reekshoofd op het gravel in de Argentijnse hoofdstad, Schwartzman was één plaats lager ingeschat. Cecchinato brak vorig jaar door met een halve finale op Roland-Garros en titels in Boedapest (501.345 euro) en Umag (501.345 euro).

bron: Belga