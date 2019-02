‘Synonymes’ wint Gouden Beer op Berlinale

De film ‘Synonymes’ van de Israëlische regisseur Nadav Lapid heeft op de 69ste editie van het filmfestival van Berlijn de Gouden Beer voor de beste film gewonnen. Dat heeft de Franse actrice Juliette Binoche, de voorzitter van de jury, bekendgemaakt.

‘Synonymes’ is een autobiografisch geïnspireerd drama over een jonge Jood die naar Parijs trekt in de hoop daar zijn ware identiteit te vinden. Het is de eerste keer dat een Israëlische regisseur met de hoofdprijs van de Berlinale naar huis mag. Lapid had eerder al naam gemaakt met de langspeelfilms ‘Policeman’ en ‘The Kindergarten Teacher’, die beide goed onthaald werden door filmrecensenten.

Beste regie







De prijs voor de beste regie was dan weer weggelegd voor de Duitse cineaste Angela Schanelec. Zij kreeg een Zilveren Beer voor de film ‘Ich war zuhause, aber’.

De beste acteerprestaties werden afgeleverd in de Chinese film ‘So long, my son’. Zowel Yong Mei (beste actrice) als Wang Jingchun (beste acteur) vielen in Berlijn in de prijzen.

Grâce à Dieu

Ook de Franse regisseur François Ozon werd bekroond. Zijn film ‘Grâce à Dieu’ won de grote prijs van de jury. Andere belangrijke ’beren’ waren er nog voor de films ‘Systemsprenger’ van de Duitse cineaste Nora Fingscheidt (de Alfred-Bauerprijs, toegekend aan films die nieuwe perspectieven openen), ‘Piranhas’ van Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi en Roberto Saviano (beste scenario) en voor ‘Out Stealing Horses’ (beste artistieke bijdrage).