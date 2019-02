Met deze pennen zet je zelf een tattoo!

Droom je van een stoere tattoo? Of net een hele delicate? Vanaf nu is het niet meer nodig om naar je plaatselijke tattooshop te trekken. De Franse producent van wegwerpartikelen Bic lanceert namelijk de BodyMark waarmee je zelf aan de slag kan. En dat in acht uiteenlopende kleuren.

Verjonging

De traditionele Bic kennen we allemaal en ook de vierkleurenpen was een ware hit. Maar het merk was toe aan een verjongingsbeweging. Het richt z’n pijlen nu op de tattooliefhebbers en slaat daarvoor de handen in elkaar met tattoo artist Miryam Lumpini. Dat leverde heel wat verschillende soorten ontwerpen op, van old school tot henna.

Stiften maar

Volgens een navraag van Bic zou maar liefst 53% van de millennials in de Verenigde Staten dit jaar al een tijdelijke tattoo hebben geprobeerd. Voor alle duidelijkheid: ook de tattoopennen geven slechts een tijdelijk resultaat. Je kan dus niet zomaar zonder pijn een echte tatoeage zetten. Maar het is wel een leuke manier om een ontwerp uit te testen of om mee aan de slag te gaan voor een feestje. In maart zouden de pennen in Europa beschikbaar moeten zijn.

De tattoo blijft trouwens meerdere wasbeurten staan – wat ons een beetje doet denken aan het tragische stiftongelukje van Rachel en Ross in ‘Friends’.