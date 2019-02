Geldproblemen die elke twintiger herkent

Je bent ergens in de twintig, zit aan het begin van je carrière en het lijkt alsof je geld op is nog voor het op je rekening staat. Klinkt herkenbaar, niet? Geld is sowieso een moeilijke kwestie, maar verstand komt ook wat dit betreft met de jaren. Als twintiger maak je heel waarschijnlijk enkele geldfoutjes. Wees gerust: je bent niet alleen.

1. Sparen? Wat is dat?

Je hebt sowieso al geld te weinig, dus sparen lijkt onmogelijk. Heel begrijpelijk, maar niet zo slim. Wil je later immers meer te besteden hebben, dan is het belangrijk om nu al geld aan de kant te zetten. Zelfs al is dat maar vijftig of honderd euro per maand. Dat spaarpotje kan ook bij onverwachtse uitgaven goed van pas komen trouwens. Als je net nadat je loon gestort is automatisch een vast bedrag naar je spaarrekening laat overschrijven, merk je er bovendien haast niets van.

2. Als een kip zonder kop







Zeker als je moeite hebt om rond te komen, kan een uitgaven- en inkomstenboekje van pas komen. Op die manier heb je een ordelijk overzicht en weet je waar ge geld naartoe gaat. Weet je dat niet, dan is het ook moeilijk om iets te veranderen. Tipje: tel aan het einde van de maand de verschillende categorieën eens op. Gaat er honderd euro per maand naar koffie? Dan is het misschien tijd om daar iets aan te doen…

3. Geld is taboe

Als je samen bent of samenwoont met iemand, dan is het belangrijk om af en toe eens over geld te praten. Je moet niet elk klein detail van zijn of haar financiën kennen, maar een globaal overzicht is wel zo handig. De kans is bovendien groot dat je partner ook niet in het geld zwemt – niets om je over te schamen dus. Praat over toekomstplannen, gemeenschappelijke uitgaven, misschien een gemeenschappelijke spaarrekening… Dan kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

4. Budgetteren

Kijk eens kritisch naar hoeveel je verdient, hoeveel je aan de kant wil zetten en je vaste uitgaven. Wat dan nog overblijft is zo ongeveer je budget. In het ideale geval zet je zelfs daarvan nog een deel aan de kant. Het ‘overschot’ kan je dan spenderen aan vakantie, kleding, etentjes… Zorg ervoor dat je budget realistisch is en houd je eraan. Na een tijdje zullen al die dingen vanzelf gaan en hoef je je hopelijk geen zorgen meer te maken over geld.