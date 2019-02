Fairbnb biedt duurzaam alternatief voor Airbnb

Airbnb kennen we allemaal. De verhuur- en boekingssite is voor sommigen een mooie uitkomst op vakantie, maar voor anderen vormt het een ware plaag. In december nog vonden er in Amsterdam protestacties plaats. Het Italiaanse Fairbnb wil reizigers nu een duurzaam alternatief bieden.

Massatoerisme

Massatoerisme is in steden als Amsterdam en Barcelona een heus probleem. De lokale bevolking wordt langzaam maar zeker weggedrukt door al maar meer toeristen. Bovendien zorgde de komst van Airbnb ervoor dat de woningprijzen sterker stegen dan ooit tevoren. De initiële opzet – het verhuren van je eigen appartement terwijl je afwezig bent – werd al snel verlaten voor een meer lucratieve aanpak. Als toerist is het een goedkope oplossing, maar als inwoner van een stad zorgt het net voor onbetaalbare huurprijzen.

Fairbnb







Vanuit die optiek wil Fairbnb dus een oplossing aanreiken. Het in Italië gebaseerde bedrijf gaat voor een ethische en coöperatieve aanpak. “Het idee is simultaan ontstaan in een aantal grote steden. Urbanisten, onderzoekers en ontwikkelaars besloten om samen hun schouders onder de coöperatieve te zetten”, aldus Carlo Pesso van Fairbnb in Glamour Paris.

Coöperatieve

Het platform zal in de lente van dit jaar gelanceerd worden in Amsterdam, Barcelona, Bologna, Valencia en Venetië. Transparantie, samenwerking met de plaatselijke autoriteiten en een limiet van een tot twee verblijven per persoon behoren tot de basisprincipes van Fairbnb. Bovenal gaat de helft van de inkomsten naar lokale projecten, zoals culturele centra en de aanleg van parken. Fairbnb is op dit moment op zoek naar gemotiveerde gasten of gastheren/-vrouwen en lanceert binnenkort een crowdfundingcampage.