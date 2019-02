Zelf gevangenissen bouwen goedkoper dan met privésector

Via de private sector gevangenissen bouwen en uitbaten kost veel meer dan wanneer de overheid dat zelf doet. Dat stelt het Rekenhof in een kritisch rapport, waarover Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg zaterdag berichten. De gebouwen van de privésector zijn wel luxueuzer en de dienstverlening beter, maar het prijskaartje is er ook naar. Kostte de bouw van de klassieke gevangenis van Hasselt nog 133.000 euro per gedetineerde, dan is dat in Beveren 312.000 euro.

Het consortium Interbuild-BAM ontwierp en bouwde de nieuwste gevangenissen in Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche én baat ze ook uit. De overheid betaalt er elk jaar voor – in 2017 was dat 39 miljoen – en na 25 jaar worden ze eigendom van de staat. Waarom op die manier? Het zou goedkoper zijn, de bouw zou sneller verlopen en de kwaliteit zou beter zijn.

Groen reageert vernietigend op het rapport. Volgens Kamerlid Stefaan Van Hecke moet alles weer in handen van de overheid komen. “De cijfers tonen aan dat de blinde ideologische keuze voor de privé zich nu wreekt.”

bron: Belga