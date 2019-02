WTA Doha – Elise Mertens verslaat Simona Halep voor toernooiwinst

Elise Mertens (WTA-21) heeft zaterdag het prestigieuze WTA-toernooi van Doha (916.131 dollar) op haar palmares gebracht. In de finale nam de 23-jarige Limburgse in 2 uur en 13 minuten met 3-6, 6-4 en 6-3 de maat van de Roemeense Simona Halep (WTA-3), eerste reekshoofd op het hardcourt in de Qatarese hoofdstad en begin dit jaar nog de nummer een van de wereld. Het is de vijfde toernooizege op de WTA Tour voor Mertens, en veruit de grootste tot nu toe. In 2017 won ze in Hobart, in 2018 in Hobart, Lugano en Rabat, allemaal 250.000 dollar-toernooien. Slechts één keer verloor ze een finale: in 2017 in Istanboel.

bron: Belga