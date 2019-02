WTA Doha – Elise Mertens verslaat Simona Halep voor toernooiwinst

Elise Mertens (WTA-21) heeft zaterdag het prestigieuze WTA-toernooi van Doha (916.131 dollar) op haar palmares gebracht. In de finale nam de 23-jarige Limburgse in 2 uur en 13 minuten met 3-6, 6-4 en 6-3 de maat van de Roemeense Simona Halep (WTA-3), eerste reekshoofd op het hardcourt in de Qatarese hoofdstad en begin dit jaar nog de nummer een van de wereld. Het is de vijfde toernooizege op de WTA Tour voor Mertens, en veruit de grootste tot nu toe. In 2017 won ze in Hobart, in 2018 in Hobart, Lugano en Rabat, allemaal 250.000 dollar-toernooien. Slechts één keer verloor ze een finale: in 2017 in Istanboel. In Doha won de halvefinaliste van het Australian Open 2018 drie wedstrijden op rij tegen een speelster uit de top tien. In haar kwartfinale greep ze de scalp van de Nederlandse Kiki Bertens (WTA-8), in haar halve finale die van de Duitse Angelique Kerber (WTA-6), ook een voormalige nummer een van de wereld.

Bij het begin van de tweede set leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor Halep, die haar eerste toernooi met de Belg Thierry Van Cleemput als trainer speelde. De toernooiwinnares van 2014, vorig jaar laureate van Roland-Garros, had de eerste set met 3-6 gewonnen en stond in de tweede 0-2 voor. Nadat ze liefst achttien punten op rij verloren had, knokte Mertens zich echter terug in de wedstrijd. Ze ging door de opslag van de Roemeense en na een medische behandeling aan de onderrug kwam ze op de eigen opslag langszij. Bij 4-4 snoepte Mertens Halep nog een opslagspel af en dat volstond voor setwinst. Halep vroeg op haar beurt een medische time-out, maar die bracht haar geen soelaas. Mertens kwam snel 0-2 voor. Halep vocht nog terug tot 2-2, maar dat was ook meteen haar laatste wapenfeit. Nadat ze een 4-2 voorsprong genomen had, gaf een sterk serverende Mertens de winst niet meer uit handen.

“Ik kan het niet geloven”, reageerde Mertens. “Het is zo mooi om deze trofee te pakken, tegen een geweldige speelster als Halep. Er waren hier heel veel Roemeense fans voor Simona, maar ik zag toch ook een paar Belgische vlaggen en dat betekent veel voor mij, ik ben die mensen dankbaar voor de steun. Dankjewel. Ik wil hier volgend jaar zeker weer staan, hopelijk zie ik dan nog meer Belgische vlaggen. Dit is een geweldig toernooi, ik wil hier nog dikwijls terugkomen.”

bron: Belga