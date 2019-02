Wereldkampioen Mathieu van der Poel zet kers op de taart in Noordzeecross

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft vandaag in een zonovergoten Middelkerke de achtste en laatste manche van de Superprestige veldrijden gewonnen. De Nederlandse wereldkampioen schreef dit seizoen alle manches van het regelmatigheidscriterium op zijn naam. Alleen Sven Nys deed hem dat voor (in 2006-2007). Van der Poel haalde het na een lange solo afgescheiden voor Michael Vanthourenhout en Belgisch kampioen Toon Aerts. De Nederlander behaalde zo een vierde opeenvolgende zege in de Noordzeecross, zijn 31e dit seizoen. Morgen beëindigt hij zijn seizoen in Hulst.

In de eindstand van de Superprestige zet de 24-jarige Van der Poel een perfecte score van 120 punten neer. Toon Aerts (Telenet-Fidea Lions) is tweede, de Nederlander Lars van der Haar derde.







Belgisch kampioen Aerts nam de kopstart en kreeg zijn teamgenoot Van der Haar mee in zijn wiel. Michael Vanthourenhout ging Mathieu van der Poel vooraf. In de zandbak sloeg laatstgenoemde tegen de vlakte en moest zijn concurrenten even laten rijden. Bij het ingaan van de tweede ronde vormde zich een kopgroep van acht renners. Daar maakten Toon Aerts, Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout, Kevin Pauwels, Quinten Hermans, Gianni Vermeersch Eli Iserbyt en Mathieu van der Poel deel van uit. Ook de Brit Thomas Pidcock repte zich naar voor.

Net voor het ingaan van de derde ronde maakte Michael Vanthourenhout een foutje, moest daarbij voet aan grond zetten, en dat was meteen het sein voor Mathieu van der Poel om stevig door te trekken. De Nederlander trok de vierde ronde in met een voorsprong van 15 seconden op Michael Vanthourenhout. Quinten Hermans volgde als derde op 17 seconden. Het duo Toon Aerts en Gianni Vermeersch moest daar al 22 seconden goedmaken.

Achter de wereldkampioen vormde zich half cross een groepje met Toon Aerts, Quinten Hermans, Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout. Pidcock had op zijn beurt het gezelschap gekregen van Kevin Pauwels, in strijd voor de zesde plaats. Opnieuw was enkel de strijd voor de tweede plaats spannend. Michael Vanthourenhout ging op twee ronden van het einde alleen op weg. Zijn teamgenoot Kevin Pauwels was ondertussen al aangesloten bij de Telenet-Fidea Lionstrein met Toon Aerts, Quinten Hermans en Lars van der Haar.

Bij het ingaan van de slotronde telde de wereldkampioen 15 seconden voorsprong op Vanthourenhout. Toon Aerts reed op stek drie op een halve minuut. Lars van der Haar en Quinten Hermans kregen onder het belsignaal al 45 seconden aan de broek gesmeerd. Mathieu van der Poel kende geen problemen meer en boekte zo zijn 31e zege van het seizoen terwijl Michael Vanthourenhout zijn tweede plaats wist te consolideren.

Bron: Belga