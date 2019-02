Vijfentwintig chefs serveren charitatief sterrendiner in Brussel

In drie Brusselse sterrenrestaurants serveren vijfentwintig Belgische en internationale chefs zaterdagavond een sterrendiner. De opbrengst gaat naar de Zuid-Afrikaanse organisatie “Isabelo, feeding hungry minds”. Dat initiatief, in 2009 opgericht door de Nederlandse chef Margot Janse, levert vijf dagen per week maaltijden aan 1.500 kansarme kinderen in Franschhoek. Pascal Devalkeneer van “Chalet de la forêt”** in Ukkel, Christophe Hardiquest van “Bon Bon”** in Sint-Pieters-Woluwe en Karen Torosyan van “Bozar”* openen hun deuren voor het evenement. Ze ontvangen vijf Belgische en zeventien chefs van overal ter wereld om plaats te nemen achter hun fornuizen. Allen kregen ze een ingrediënt uit Zuid-Afrika toegewezen om aan de slag te gaan: van Sorgo griesmeel, over Baobabpoeder tot Honeybushthee.

De tweehonderd gasten die een plaats bemachtigden kunnen speciale menu’s verwachten. Zo zal Sang-Hoon Degeimbre (“L’air du temps”** in Liernu) vanavond in “Bozar” de heksenklauw (“Fig Hottentot”), een vetplant met een zuursmaak, in zijn bereiding verwerken.

Andere chefs die van hun kunde laten proeven zijn onder meer Alain Passard (“L’Arpège”*** in Parijs), David Martin (“La Paix”** in Anderlecht), Pascal Barbot (“L’astrance”** in Parijs), Emma Bengtsson (“Aquavit”** in New York), Mauro Colagreco (“Mirazur”*** in Menton, het derde beste restaurant ter wereld volgens 50Best) of Virgilio Martinez (“Central” in Lima, zesde beste volgens 50Best). Alle tafels zijn uitverkocht.

De tiengangenmenu’s kosten 320 euro (dranken inbegrepen). De winsten zijn bestemd voor “feeding hungry minds”, want niemand kan leren met een lege buik, aldus de liefdadigheidsorganisatie.

bron: Belga