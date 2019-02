Stien Vanhoutte schaatst Belgisch record

Stien Vanhoutte heeft zaterdag bij internationale schaatswedstrijden in het Duitse Inzell het Belgische record op de 500 meter verbeterd. Met 40.36 schaatste de 22-jarige Vanhoutte de toptijd van Jelena Peeters, 40.60 op 6 januari 2018 in Inzell, uit de boeken. Vanhoutte, eerstejaarsschaatsrijdster, eindigde als zesde. De overwinning ging naar de Japanse Miho Takagi in 38.60. Sandrine Tas werd in 42.19 elfde, Anke Vos in 42.76 twaalfde. Op de 1.000 meter was Vanhoutte met 1:19.97 opnieuw zesde. Nana Takagi, de zus van Miho, won in 1:16.75. Hier was Tas in 1:23.13 twaalfde en Vos in 1:24.43 dertiende.

Vanhoutte, Tas en Vos, gereputeerde skeeleraars, leggen zich sinds het begin van het seizoen toe op het schaatsen. Ook andere inline skaters als Tim Sibiet, Indra Médard en Jason Suttels proberen het op het ijs.

bron: Belga