Steeds minder jongeren in leertijd

Steeds minder jongeren stappen in het systeem van de leertijd, het opleidingssysteem dat focust op leren op de werkvloer. In 2014 volgden nog 3.377 jongeren een leertraject. In 2017 was dat aantal al gezakt naar 2.111 en in 2018 ging het nog slechts om 1.158 jongeren. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Axel Ronse heeft opgevraagd. Hij dringt aan op een actieplan “om het tij te keren”. De Vlaamse regering zette de voorbije jaren het systeem van het duaal leren op de sporen. Dat systeem dat leren en werken combineert, wordt nu in een 55-tal opleidingen aangeboden.

Maar daarnaast bestaat ook nog steeds het systeem van de leertijd. De leertijd, ook wel het ‘leercontract’ genoemd, is ook een opleidingssysteem waarin werken en leren worden gecombineerd. De meeste leertijdopleidingen duren drie jaar. Ze zijn gericht op jongeren die een praktische vakopleiding willen volgen. De jongeren in kwestie draaien vier dagen per week mee op de werkvloer. Ze krijgen daar ook een maandelijkse vergoeding voor. Eén dag per week volgen de jongeren een theoretische opleiding.

Via de leertijd kunnen sommige jongeren die schoolmoe zijn toch een diploma halen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Volgens N-VA-parlementslid Axel Ronse is het systeem van de leertijd “een belangrijk wapen in de strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom én voor onze bedrijven die op zoek zijn naar talent”.

Toch zit de populariteit van het systeem in een neerwaartse spiraal. Het aantal jongeren in leertijd is op enkele jaren fors teruggevallen, van 3.377 jongeren in 2014 naar 1.158 jongeren in 2018. “We mogen het belang van leertijd niet miskennen”, reageert Ronse. “De leertijd zal in de toekomst wel opgaan in duaal leren, maar voorlopig zijn nog veel opleidingen enkel beschikbaar in de leertijd, niet in duaal leren. Daarom is het van belang dat we nog steeds een goede vertegenwoordiging hebben in de leertijd. Zo hebben we ook een basis voor een overgang in de toekomst voor bepaalde opleidingen, en dat biedt meer kansen op succes dan volledig van nul te moeten beginnen voor bepaalde opleidingen.”

Ronse dringt daarom aan op een actieplan en kijkt daarvoor in de richting van Syntra Vlaanderen. “Zo’n actieplan is dringend nodig om het aantal jongeren in de leertijd niet te laten dalen in richtingen waarvoor geen duaal aanbod bestaat. Wij wachten immers al enige tijd op concrete actie van Syntra”, klinkt het.

bron: Belga