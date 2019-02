Sp.a wil dat jongeren én volwassenen gratis naar de huisarts kunnen

Iedereen moet gratis zijn vaste huisarts kunnen raadplegen. Dat vindt de sp.a, die vandaag een voorstel in die zin heeft aangenomen op haar verkiezingscongres in Antwerpen. Het kostenplaatje becijferen de Vlaamse socialisten op 100 miljoen euro. De sp.a blaast vandaag verzamelen in de Antwerpse Waagnatie voor ‘Go Left’, een congres waarmee de partij haar programma voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen definitief vorm wil geven. Een stemming over het thema zorg zette meteen de ambities op scherp: de sp.a wil dat het remgeld bij de vaste huisarts geschrapt wordt, zowel voor jongeren als volwassenen.

Ook wil de sp.a het remgeld voor de jaarlijkse tandartscontrole en preventieve tandzorg afschaffen, naar analogie met de regeling die nu al bestaat voor min-18-jarigen.







De maatregelen zouden samen 100 miljoen euro kosten, maar volgens de sp.a is dat perfect betaalbaar. De gezondheidszorg en de sociale zekerheid moeten geherfinancierd worden, vindt voorzitter John Crombez. “De voorbije jaren werden medicijnen duurder en vloeide er 600 miljoen euro naar de farmasector. Wij willen dat geld terug”, zegt hij. De sp.a pleit ook voor een dotatie voor de sociale zekerheid en wil meer inzetten op preventie, zodat er minder kosten moeten worden gemaakt.

Bij de sp.a valt ook de vergelijking met de huidige Vlaamse regering, die bij haar begrotingscontrole in maart vorig jaar besliste 100 miljoen euro aan potentiële beleidsruimte niet te besteden. In die zin is 100 miljoen euro dus niet onrealistisch, valt te horen.

De sp.a-leden debatteren en stemmen vandaag over drie brede thema’s: zorg, gelijke kansen en democratie; Europa; en inkomen, bescherming, herverdeling en duurzaamheid. Omstreeks 16.30 uur sluit Crombez met een toespraak het congres af.

bron: Belga