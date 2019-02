Shiffrin schrijft met vierde slalomtitel op rij geschiedenis op WK alpijnse ski

Mikaela Shiffrin heeft vandaag in het Zweedse Are voor de vierde opeenvolgende keer de wereldtitel slalom bij de vrouwen veroverd. Daarmee schrijft de Amerikaanse geschiedenis. Nooit eerder deed iemand (bij de mannen of vrouwen) haar dat immers voor in een discipline. Shiffrin stond na de eerste run op de derde plaats maar skiede naar goud dankzij de snelste chrono in de tweede run. Ze had ook het geluk dat haar Zwitserse rivale Wendy Holdener in de fout ging. Holdener had in de eerste run de beste tijd neergezet maar miste een poortje in de tweede en verloor veel tijd.

De 23-jarige Shiffrin totaliseerde 1:57.05 en had 58 honderdsten voorsprong op de Zweedse Anna Swenn Larsson, die het gastland zo een eerste medaille schonk. Het brons ging naar de Slovaakse Petra Vlhova (op 1.03), de laureate van de reuzenslalom.







Voor Shiffrin was het haar tweede wereldtitel in Are (na de Super-G) en haar derde medaille (na brons in de reuzenslalom).

Bron: Belga