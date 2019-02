Rode Kruis strikt Playmobilfiguurtjes om sticker te sieren

Vanaf donderdag 25 april gaan de Rode Kruisvrijwilligers opnieuw de straat op voor de jaarlijkse stickerverkoop. Dit jaar kon het Rode Kruis de speelfiguren van Playmobil strikken om de sticker te sieren. Een nieuwigheid dit jaar: voor het eerst kan je ook online een sticker kopen. De Playmobilfiguurtjes werden voor de gelegenheid en voor de allereerste keer omgetoverd tot exclusieve miniatuur Rode Kruisvrijwilligers. “Een tof extraatje voor onze vrijwilligers, die jaarlijks honderdduizenden exemplaren van deze stickers verkopen. Want wie wil er nu geen Playmobilversie van zichzelf”, zo klinkt het bij het Rode Kruis.

Voor 5 euro leg je de sticker binnenkort achter je voorruit.

Zoals elk jaar gaat de opbrengst van de stickeractie integraal naar de lokale Rode Kruisafdelingen. Hiermee kunnen de afdelingen investeren in nieuw materiaal zoals ambulances en interventiekledij of kunnen ze zorgen voor meer eerstehulpopleidingen en bijscholingen voor hulpverleners.

Wie geen stickerverkoper gezien heeft maar toch de lokale afdeling wil steunen, kan dit jaar voor de allereerste keer online terecht. Daarvoor kan vanaf 25 april naar www.koopdesticker.be gesurft worden. “Kies de afdeling die je wilt steunen en krijg de sticker enkele dagen later thuis bezorgd”, zo luidt het.

bron: Belga