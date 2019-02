Rally van Zweden – Neuville heeft “bijzonder hard aangevallen”

Met nog drie klassementsritten te rijden op zondag hebben Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul nog uitzicht op het podium. Het duo parkeerde hun Hyundai i20 Coupe zaterdag als vierde in het wagenpark van Torsby. Het verschil met de tweede plaats van teamgenoot Mikkelsen en Lappi (Citroën C3 WRC) bedraagt amper 2.3. “Ik ben heel tevreden over mijn prestaties van vandaag”, reageerde Neuville. “We zijn in het klassement goed opgeschoven en hebben nog uitzicht op de tweede plaats. Iedereen waarmee ik gestreden heb ging na mij van start en beschikte bijgevolg over een betere startpositie. Ik heb ongelofelijk hard moeten aanvallen en dan weet je dat het al eens fout kan gaan. Gelukkig ben ik vanmiddag goed weggekomen. In de rit van Vargasen maakte ik tegen hoge snelheid een spin. Het tijdverlies bleef beperkt tot 4 à 5 seconden. Met zondag nog drie ritten te rijden blijft alles mogelijk. We gaan zo snel mogelijk rijden, maar we moeten uiteraard ook denken aan het kampioenschap.”

bron: Belga