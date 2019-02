Protesten in Haïti gaan door ondanks toespraak president

In Haïti is het vrijdag tot nieuwe protesten gekomen, nadat president Jovenel Moise zich in een toespraak tot de natie had gericht. Dat meldt nieuwsagentschap HPN. In de toespraak vroeg Moise om een punt te zetten achter de betogingen waarin zijn ontslag wordt geëist. Er betoogden vrijdag duizenden actievoerders in hoofdstad Port-au-Prince. “Willen of niet, hij moet opstappen”, werd er gezongen. De politie gebruikte traangas om de massa uiteen te drijven.

Betogers richtten ook blokkades op in Port-au-Prince en verschillende andere steden. Het verkeer werd daardoor gehinderd. Veel inwoners waren nog steeds bang om buiten te komen. In verschillende wijken van de hoofdstad ontstaat inmiddels een watertekort.

Moise sprak donderdag de natie toe, na acht dagen van protest. Hij weigert af te treden. Hij bekritiseerde de oppositie omdat die de betogers steunt. Moise beloofde dat hij “het land niet in handen zou laten van gewapende bendes en drugssmokkelaars”.

Moise zei ook op Twitter dat de regering economische maatregelen zou nemen om de bevolking te helpen. Maar dat kon zijn critici niet overtuigen. Oppositieleiders beschuldigden de president ervan “weinig ruimte voor dialoog te laten”, bericht HPN.

De protestgolf in Haïti heeft al zeker tien levens geëist, volgens cijfers van HPN. De voorbije week staken betogers banden in brand en bekogelden ze de politie met stenen. De protesten verlammen het bedrijfsleven, onderwijs en openbaar vervoer.

Canada sloot zijn ambassade in Haïti, de VS beval een deel van zijn diplomatiek personeel om het land te verlaten. De VS, Canada en Duitsland adviseerden hun inwoners om niet naar het land te reizen.

De betogers beschuldigen de regering van corruptie. Ook verwijten ze de regering dat die er niet in slaagt om de prijzen van basisgoederen onder controle te houden. Haïti is het armste land van het Amerikaanse continent. Zes op de tien Haïtianen stelt het met minder dan 2,41 dollar per dag, zegt de Werelbank.

bron: Belga