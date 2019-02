Onderzoek geopend tegen in Frankrijk gearresteerde Syriër voor misdaden tegen mensheid

Het gerecht in Parijs heeft vrijdag een onderzoek geopend naar een Syriër voor “medeplichtigheid aan misdaden tegen de mensheid” van het huidige Syrische regime. Het is de eerste keer dat dat gebeurt in Frankrijk. De Syriër zal zich moeten verantwoorden voor de wreedheden die het regime van de Syrische leider Bashar al-Assad gepleegd zou hebben.

Abdulhamid A, een dertiger, werd dinsdag opgepakt in de omgeving van Parijs. Hij wordt verdacht van deelname aan de wreedheden die het Syrische regime zou gepleegd hebben tegen de burgerbevolking tussen 2011 en 2013. Abdulhamid A. was toen lid van de lokale inlichtingendiensten, zegt een bron dichtbij het onderzoek.

De Syriër blijft in voorlopige hechtenis, zoals het parket van Parijs heeft gevraagd, zegt de gerechtelijke bron. Na vier dagen voorhechtenis werd de man voor het parket van Parijs gebracht. Die opende een gerechtelijk onderzoek voor “feiten van foltering”, “misdaden tegen de mensheid” en “medeplichtigheid aan die misdaden”, zegt het openbaar ministerie.

Het onderzoek liep sinds januari 2018. Er was een Frans-Duits gemeenschappelijk onderzoeksteam. In Berlijn en Zweibrücken zijn dinsdag zo twee andere Syriërs opgepakt. Dat gebeurde op “gecoördineerde” manier, zegt het parket.

Volgens de bron dichtbij het onderzoek werd Abdulhamid A. gesignaleerd door OFPRA, de Franse dienst die instaat voor de bescherming van vluchtelingen en staatlozen. Het federale parket in Karlsruhe zei woensdag in een persbericht dat de twee andere Syriërs ook ervan verdacht worden lid te zijn van de Syrische inlichtingendiensten. Ze zouden het land verlaten hebben in 2012 om in Duitsland asiel aan te vragen.

