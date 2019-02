Nederlandse Betsema wint slotmanche van Superprestige, Sanne Cant is eindlaureate

De Nederlandse Denise Betsema (Marlux-Bingoal) heeft vandaag de achtste en laatste manche van de Superprestige in Middelkerke gewonnen. Ze haalde het na een solo voor haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Loes Sels finishte als derde. Sanne Cant werd vierde en is eindlaureate van de Superprestige. Het was Inge van der Heyden die het beste weg was van het pak. De Nederlandse nam onder meer haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado, wereldkampioene Sanne Cant, Annemarie Worst en Laura Verdonschot op sleeptouw. Dit vijftal sloeg een kloof maar toen vooraan het tempo stokte, konden Denise Betsema en Alice Maria Arzuffi aansluiting vinden.

Voor Sanne Cant ging het te traag. De leidster in de Superprestige versnelde en kon afstand nemen van de rest. Achter de wereldkampioene sloegen Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado de handen in elkaar op jacht naar Cant. In de tweede ronde kregen we drie leidsters. Inge van der Heyden volgde als vierde met Loes Sels in haar spoor.







Na de zandstrook versnelde Denise Betsema. Bij Annemarie Worst, tweede in de tussenstand, ging het van kwaad naar erger en de Nederlandse zakte verder weg na een val. Ceylin del Carmen Alvarado zette in haar eentje de achtervolging op Betsema in. Sanne Cant kende een moeilijk moment en reed half cross op 7 seconden van het leidende duo Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado.

Betsema versnelde opnieuw en trok de voorlaatste ronde in met 17 seconden voorsprong op Ceylin del Carmen Alvarado en 26 seconden op Sanne Cant. Loes Sels reed als vierde rond voor Laura Verdonschot en de Italiaanse kampioene Eva Lechner. Net na het ingaan van de slotronde vervoegde Loes Sels haar nichtje Sanne Cant op jacht naar de laatste podiumplaats.

Aan de posities één en twee wijzigde niets meer en zo kon de Nederlandse Denise Betsema voor de twaalfde keer dit seizoen het zegegebaar maken. Haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado werd tweede en Loes Sels derde nadat ze in de laatste rechte lijn Sanne Cant achter liet.

Bron: Belga